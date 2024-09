El pasado lunes, el fallecimiento de La Tota Santillán generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino.

Tras su deceso, Fernanda Vives, expareja del conductor, tuvo una fuerte reacción que generó polémica en las redes sociales.

En primer lugar, la conductora publicó una foto del productor comiendo con Patricia Sosa y Victoria Onetto. “Ellas, entre otros, lo apoyaban… ¿Y el colectivo? ¿En qué parada se quedó?”, escribió en referencia al Colectivo de Actrices Argentinas.

Sin embargo, luego subió un video y realizó un duro descargo tras recibir comentarios y críticas de todo tipo. “Acabo de publicar una foto que a mí me llamó la atención y me pareció súper fuerte. Es una imagen fuerte. Esto es para que analicen que estoy al tanto de todo lo que pasó y no quiero hacerme la boluda, no decir nada y seguir como si nada”, remarcó.

Posteriormente, Vives señaló que "yo me quiero solidarizar con los hijos de él, que no lo voy a nombrar porque para mí es un tema terminado, pero sí con sus hijos que no tienen por qué pagar los platos rotos del padre. Les doy mi más sentido pésame”.

Luego, agregó que se siente indignada por "la gente políticamente correcta, la que no tiene huevos. Que haya un muerto en el medio no quiere decir que haya que santificarlo. No me parece bien. Me hace mal leer todo esto y no puedo creer que tanta gente del medio, sorete, hable bien de él como si estuvieran despidiendo a un ser de luz”.

“Perdón pero es lo que siento. No me alegra la muerte de nadie, no es mi manera de ser, pero si quieren saber y están todos preguntando qué siento, es esto”, cerró Fernanda Vives.

Con información de El Trece, editada y redactada por un periodista de ADNSUR