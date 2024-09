La semana pasada, Maru Botona utilizó sus redes sociales para aclarar una versión que circulaba en contra de ella y rompió el silencio cuando Sergio Lapegüe reveló que no la pasó bien con ella.

"Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, ‘Sábado en Casa’, y fue algo triste... No la pasé bien", comentó el periodista de TN, quien recibió una respuesta de una de las cocineras más famosas del país.

“Llega un momento en esta vida, en que aprendí que no había que hablar, que tengo ganas de hablar. Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, es algo que tengo súper claro y lo que les enseño a mis hijos día a día cuando tienen un problema”, lanzó Maru Botana en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, la cocinera apuntó con su colega Jimena Monteverde y la ninguneó con una dura frase: "No hay nada más feo que difamar a alguien, que hablar mal de alguien si no está la persona, que es lo que me está pasando... A vos Jimena te hablo: no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca le saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados", remarcó.

Hace unos años atrás, Jimena Monteverde denunció públicamente que Maru Botana la dejó sin trabajo y esta semana, realizó un descargo tras los dichos de su colega.

“No hablé mal de ella en ningún momento, solo conté lo que pasó. Laburé todo el día y no vi nada. Tampoco tengo ganas de verlo porque ya me enteré de todo. No sé bien qué dijo pero me resbala totalmente”, inició la cocinera de Juana Viale y Mirtha Legrand.

“Qué suerte que no me conoce. Fue triste lo que pasó. Maru era una referente para mí. Ella es y siempre será su nombre, su marca, un referente gastronómico que en su momento revolucionó la cocina. Uno sabe que en el medio tal vez se da cuenta que sus referente no lo eran tanto”, respondió Monteverde a una pregunta del periodista Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Yo sé lo que pasó, todos sabemos lo que pasó. Todas las personas que hablaron saben lo que pasó. Todo el mundo. Es un medio muy chiquito y se sabe. Cada uno sabe lo que hace, dice y cómo trata a la gente”, culminó.

