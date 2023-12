Emilia Mernes rompió en llanto y reveló el mal momento que vive tras agotar 10 estadios en tiempo récord

Tras vivir dos noches inolvidables acompañando a su novio Duki en River, Emilia Mernes rompió en llanto al vender en tiempo récord 10 Movistar Arena en Buenos Aires, en menos de 12 horas.

Al tanto de lo que pasaba, Emilia agradeció a sus fans en redes y, en medio del video que compartió en Instagram, no pudo contener las lágrimas.

“Estoy muy emocionada, tratando de procesar esta información. Para mí iba a ser un día relativamente normal. Si especial, porque hoy salía con las fechas del Movistar Arena, pensé en vender uno, pensé en vender dos, pero diez, en diez, once horas. Es una puta locura. Nada, estoy con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz, agradecida de corazón porque esto es gracias a ustedes”.

EL MAL MOMENTO DE EMILIA MERNES

Sin embargo, sucedió algo en su vida que opacó un poco ese gran momento y así lo contó en su paso por Perros de la calle (FM Urbana Play). La novia de Duki charló de todo con el conductor, Andy Kusnetzoff, y lloró por un motivo muy especial cuando él le preguntó sobre el éxito.

Al final, que ahora estás acá, ¿el éxito qué es?”, quiso saber Andy. “Mirá, lo que te voy a decir y voy a llorar”, contestó ella antes de quebrarse.

Luego, Emilia contó que el día en que se enteró que había agotado los shows su mascota sufrió una intoxicación y tuvo que ser internada.

“Ayer tuve un día increíble, fue algo histórico lo que pasó y mi felicidad no estaba completa porque mi perrita se enfermó y la tuve que internar. Yo no estaba completa porque la pasé re mal”, relató la artista entre lágrimas.

Y agregó: “No es todo lo laboral y que te vaya increíble, que yo lo valoro muchísimo y agradezco toda la vida, porque yo trabajé mucho por esto y me rompí demasiado el lomo, pero no me sentía completa porque había una parte de mí que me faltaba, que era mi compañera”.

“Hoy ya está mejor. Se intoxicó, pero mal. Está mejor, hoy le dan el alta, pero anoche no me podía dormir", cerró sobre el estado de salud de su mascota..