Este jueves, Sofía Clerici rompió el silencio y reapareció ante los medios de comunicación para dar su versión sobre el escándalo que atravesó con Martín Insaurralde.

La controversia surgió luego de que la modelo compartiera fotos y videos en los que se la ve disfrutando del verano en Marbella junto al funcionario de Unión por la Patria.

En horas de la tarde, la joven se expresó en un móvil para el programa Poco Correctos y aseguró que “estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas”.

Y agregó: “No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada”. Consultada sobre si había solicitado la devolución de sus carteras a la Justicia, aclaró: “No pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila”.

En cuanto a su vida sentimental, aclaró que no tiene pareja en estos momentos: “Todo el mundo inventa, así que sigan inventando. Que tengo novio nuevo... No tengo novio ni estoy con nadie”.

Con respecto a su emprendimiento, destacó que está teniendo mucho éxito y se siente feliz y contenta al respecto: “Se está vendiendo un montón, así que re feliz, contenta. Síganme. Estoy muy contenta con mi marca y vamos a hacer cosas nuevas”. Durante la entrevista, mientras caminaba por la calle, algunas personas la increparon al grito de “devolvé los dólares”.