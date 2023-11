Luciano Castro rompió el silencio y contó la verdad sobre el polémico video "hot" que filtró Flor Vigna

Este miércoles, Luciano Castro salió al cruce y rompió el silencio para contar toda la verdad sobre el video hot con Flor Vigna que se viralizó en las últimas semanas.

El clip se viralizó en las redes sociales y le generó bronca a Sabrina Rojas, ex pareja del actor, quien fulminó a la bailarina.

“Son cosas que pasan... por el hecho de no ser parte (de las redes sociales), terminé siendo responsable, porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo, y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día, que aunque parezca mentira o me hago el bolu... todavía las desconozco bastante”, aseguró en diálogo con LAM.

Consultado sobre la furia de la madre de sus hijos menores por ese video, Castro se puso en lugar y comentó que "me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir”.

EL VIDEO HOT DE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

La actriz decidió compartir un video hot desde la cama en el que se la pudo ver recostada sobre las piernas de Luciano Castro.

Esto sorprendió a todos luego de una polémica pelea que tuvo la bailarina y cantante con Lourdes Sánchez en el Bailando 2023.

Según trascendió, este conflicto se desencadenó por una fantasía de la mujer del Chato Prada con el famoso modelo, a quien calificó como “su permitido”.

Para marcar la cancha, Vigna fue más allá y volvió a responder de forma polémica. Esta vez, filtró un momento íntimo al borde de la censura.