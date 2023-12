Dady Brieva rompió el silencio y reveló por qué se quedó sin trabajo: "Prevaleció eso..."

En los últimos días, se conoció la confirmación del levantamiento del programa de Dady Brieva en C5N tras el triunfo de Javier MIlei en el balotaje.

“Tenía contrato hasta fines de noviembre”, aseguró el presentador de Peronismo Para Todos cuando le consultaron sobre por qué su programa no había salido el 26 de noviembre, fecha en la cual debió haber tenido su última emisión.

Luego, el Midachi justificó que el último programa haya sido el 5 de noviembre en diálogo con Juan Etchegoyen para Entrometidos en la Tarde: “Después no salió por las elecciones, y esto… Como es un canal de noticias prevaleció eso”.

Lo cierto es que el domingo 12 de diciembre fue el debate presidencial, y el 19 fueron las elecciones, pero el domingo 26 Dady Brieva no tuvo la posibilidad de despedirse de su público en vivo.

Carlos Monti fue quien profundizó en el tema, asegurando que fuentes del canal le habían asegurado que “si ganaba Milei iban a renovar algunas caras” porque “no quieren dinosaurios”.

“Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político”, le habrían indicado a Monti al confirmarle que por el momento, Brieva “no vuelve”.