El preocupante mensaje de Barby Silenzi en Instagram que alarmó a todos. La bailarina enfrenta una gran crisis sentimental con el cantante de cumbia El Polaco y se volcó a sus redes sociales con enigmáticos mensajes.

Cabe señalar que la tensión entre ambos creció en los últimos días, tras la presencia del artista en el programa de Juana Viale, donde confirmó la “crisis” de pareja, algo que molestó a Silenzi, tras no saber que el cantante haría público los problemas de índole privada. De esta forma, salió al cruce por haber “hablado de más”. “Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así”, lanzó en esa ocasión.

Según informó A24, en las últimas horas, la bailarina llevó preocupación a todos, tras sus posteos en su cuenta de Instagram. "Una madre no le teme a la muerte. Su mayor temor es dejar a sus hijos en este mundo sabiendo que nadie los amará como ella lo hace", expresó.

Además, compartió un video que decía: “No doy más, quiero tiempo para mí”, en referencia a los padres, sin embargo planteaba la idea de disfrutar el tiempo con los hijos, teniendo en cuenta de que todo pasa muy rápido.

LA PALABRA DEL POLACO QUE MOLESTÓ A SILENZI

El cantante pasó por el programa y sorprendió al hablar de su vida privada. “Hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos”, destacó sobre su relación con Silenzi. Por otra parte, sostuvo que “simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados, pero estamos ahí”, añadió.

En tanto, reveló que “a Barby la amo mucho y es una mujer excelente”. “Como todas las madres de mis nenas, aparecieron en mi vida para estar ahí y para enseñarme cosas”, concluyó.