Sufre Barby Silenzi: Aseguran que El Polaco le fue infiel en Brasil y estalló el escándalo

.Durante el fin de semana, El Polaco reveló en el programa de Juana Viale que estaba atravesando una fuerte crisis con Barby Silenzi, su actual pareja y madre de su hija más pequeña.

Sin embargo, ahora se descubrió que el cantante habría estado acompañado por otra mujer en su reciente viaje a Brasil, donde fue a presenciar la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense.

Mariana Brey, desde Socios del Espectáculo (El Trece), afirmó: "El Polaco no habría estado completamente solo. Según me cuentan, estoy esperando la foto, obviamente, esto se revelará gradualmente, quizás mañana tengamos la foto, un video, o algún dato adicional". Así comenzó la periodista a relatar los hechos.

Y luego especificó: "Aunque la señorita no se encontraba en la tribuna donde lo vimos, no viajaron juntos. Ella ya estaba allí, esperándolo. No es Aquino, me dicen que tiene entre 15 y 28 años, menos de 30".

"Es rubia, similar a Virginia Gallardo, eso es lo que me dijeron", continuó Brey al proporcionar más detalles sobre la mujer en cuestión. "Estaba en la cancha, llevaba puesta una camiseta de fútbol, obviamente de Boca, pero no una de las más comunes. El futbolista se llama Merentiel, y ella llevaba puesta su camiseta, atada de manera particular. Los vieron, chicos".

Finalmente, la periodista reveló que vieron a esta joven y a El Polaco "en actitud cariñosa", lo que lleva a su fuente a creer que se trata de la nueva pareja de El Polaco.