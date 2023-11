Barby Silenzi salió al cruce de El Polaco por "hablar de más" en el programa de Juana Viale. La bailarina se mostró enfurecida y lanzó duras palabras al cantante, en medio de una fuerte crisis entre la pareja.

Cabe destacar que el artista de cumbia pasó por Almorzando con Juana, que se emite por Canal Trece y confirmó una situación que sorprendió a Silenzi. Allí, El Polaco confirmó que la pareja no se encuentra pasando por un buen momento, sin embargo, cuando fue consultado por la separación, el cantante esquivó la situación.

De esta manera, la bailarina charló con el programa Intrusos que se emite por América TV y tuvo lanzó con munición gruesa. “Nunca le gustó que se hable de su vida privada y que él mismo saque esto... Me pareció innecesario”, expresó Silenzi. Respecto a la forma en que hizo pública la situación, agregó: “No tengo idea por qué lo hizo, capaz porque va a sacar un tema nuevo o va a estar en un teatro”.

Asimismo, se mostró molesta por ver a través de redes sociales la presencia del artista en Brasil para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. “Lo del viaje a Brasil lo sabía. Y cuando quiere discutimos por boludeces dos o tres días sin hablar y ya”. “A mí me gustaría cuando él vuelva que empiece a hablar de lo que él mismo dijo”, remarcó de forma picante.

Respecto a su última conversación, reveló que “el martes tuvimos una discusión normal como siempre, nada grave que no se pueda solucionar con una charla. Y de ahí no hablamos más de nada”.

“Estoy triste y decepcionada, no me esperaba una reacción justamente de él así. Yo estoy hablando acá por culpa de él. Hasta que no hable con él no puedo tomar una decisión”, explicó Barby Silenzi.

QUÉ DIJO EL POLACO

El cantante pasó por el programa y sorprendió al hablar de su vida privada. “Hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos”, destacó sobre su relación con Silenzi. Por otra parte, sostuvo que “simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados, pero estamos ahí”, añadió.

En tanto, reveló que “a Barby la amo mucho y es una mujer excelente”. “Como todas las madres de mis nenas, aparecieron en mi vida para estar ahí y para enseñarme cosas”, concluyó.