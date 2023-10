El ex abogado de L-Gante sorprendió a todos y lo acusó de deberle plata: "A mi estudio..."

Alejandro Cipolla, exabogado de L-Gante sorprendió a todos y lo acusó de no pagar honorarios. Así lo reveló en una charla que mantuvo con el periodista Juan Etchegoyen y cargó fuertemente contra Elián Valenzuela.

Cipolla, habló para Mitre Live y se refirió a las críticas recibidas por parte del exponente de la Cumbia 420, una vez que salió de la DDI de Quilmes, donde pasó tres meses detenido, acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

“Vi la declaración que hizo Elián y no me pareció correcta ni acertada, creo que no la merecía yo después de tantos años habiendo trabajado con él", comenzó diciendo.

“Cualquier persona de medios sabe que si uno pone las palabras ´cambié porque era poco serio´ inclusive cuando hacían referencia a mí, lo poco serio fue contratar a un abogado que decía que él devolvía a su hija con olor a marihuana, yo no contrataría a alguien que diga que yo devuelvo a mi hijo con olor a drogas, ahí está la seriedad que uno habla”, agregó.

Por otra parte, sorprendió y reveló una disputa por honorarios. “Aparte también hay honorarios que se estaban reclamando, de mi estudio hay honorarios que se están reclamando, no sé si viene de ese lado, quizás la seriedad a la que se refiere L-Gante tiene que ver con estos honorarios impagos, por ahora no voy a dar cifra de cuánto le debe a mi estudio”, concluyó.