En la tarde de este jueves, una noticia explotó y sorprendió a todos. La justicia revocó el fallo que otorgaba la libertad a L-Gante.

Cabe señalar que esta decisión podría tener graves consecuencias para el artista, exponente de la Cumbia 420.

Por otra parte, es importante recordar que Elián Valenzuela permaneció preso durante tres meses en la DDI de Quilmes, acusado de amenazas y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre salió en libertad.

En tanto, Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, habló con la prensa y se refirió al fallo.

“La Cámara considera que el revalúo de la prueba que hizo el juez de grado no corresponde para nada. La medida de coerción de la manera en la que está dictada no corresponde y la revoca, motivo por el cual tiene que actuar en consecuencia”, indicó a TN Show.

“Nosotros consideramos desde el particular damnificado que tiene que inmediatamente proceder a la detención de Valenzuela, porque estaba en prisión preventiva”, agregó.

Sin embargo, sostuvo que hay un detalle a tener en cuenta y debe ser explicado para saber cómo sigue la situación judicial. “Acá va a haber una guerra de criterios, porque lo más importante es entender si la resolución es suspensiva o devolutiva. Si es devolutiva, inmediatamente tienen que salir a detenerlo, si es suspensiva hay que esperar la vía recursiva que seguramente el doctor Storto (abogado de L-Gante) va a ejercer hasta Casación”, detalló Becerra.

“Si la Cámara dice ‘revocar el auto cuanto fuera impugnado’ es el fallo común de la Cámara de Apelaciones, pero la Cámara no puso eso. La Cámara dijo ‘revocar y actuar en consecuencia’. Lo que está diciendo es ‘¿Viste que estaba en libertad?, bueno, sacale la libertad’. La Cámara no está pidiendo que espere. El criterio del particular damnificado es que vuelva a estar detenido en prisión preventiva”, concluyó.