El pasado viernes 8 de septiembre, L-Gante recuperó su libertad y salió de la DDI de Quilmes, donde pasó tres meses preso. Luego, el miércoles 13 de septiembre dio una conferencia de prensa, acompañado de su abogado Diego Storto, donde habló de todo.

Entre ello, se tomó tiempo para lanzar fuertes críticas a Alejandro Cipolla, quien en algún momento fuera su abogado. En este sentido el artista, habló del buen trabajo y la seriedad.

“Había que ponerse serio y trabajarlo bien, porque fue algo que yo no sentía culpa dentro mío. Mi libertad estaba en juego. El cambio de abogado fue decisión mía y del equipo. Nunca se va a tomar una decisión por encima de nadie”, explicó Elián Valenzuela.

“Gracias a él (Diego Storto), a mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”, agregó. Sin embargo, esas palabras no cayeron bien en Cipolla, quien lanzó ácidas respuestas.

“Me sorprendieron las declaraciones de él. En primer lugar porque creo que yo no me merecía lo que dijo”, comenzó diciendo el exabogado de L-Gante a Primicias Ya.

En este sentido, reveló que en el tiempo en que acompañó la situación judicial del reconocido artista, “logré une excarcelación extraordinaria y un cambio de calificación legal”.

“Me resulta llamativo que use la palabra 'seriedad' cuando cambió por un abogado (Juan Pablo Merlo) que había dicho públicamente que L-Gante devolvía a su hija con olor a marihuana, que era violento con su ex mujer y le había robado zapatillas”, lanzó duramente Cipolla.

“Después aparece otro abogado (Diego Storto), el cual hace públicamente manifestaciones y dice que Elían no tuvo defensa. Hay que recordar que el abogado lo eligió Elían, no se lo puse yo. No hay seriedad cuando empiezan a hacer este tipo de declaraciones”, agregó.

Asimismo, cargó contra el entorno de L-Gante y sostuvo que no tuvieron seriedad, al armar un circo mediático, mediante declaraciones en la prensa.

“Es decir, seriedad creo que no hubo ninguna. Por eso, me llama la atención la palabra 'seriedad' en boca de L-Gante”, concluyó.