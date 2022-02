Su carrera musical comenzó a los 8 años, cuando por medio de un profesor, Jorge Araneda, participó por primera vez en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor en El Maitén. Aquel fue el primer escenario al que me subió y donde descubrió que se quería dedicar toda la vida a cantar.

Empezó a cantar en lugares y peñas por su pueblo y tuvo la posibilidad de salir a recorrer la Comarca Andina. Luego, a través de los Juegos Culturales Evita logró el primer contacto global con la provincia de Chubut.

"Cuando cumplí 18 años viajé a Córdoba para cumplir uno de mis sueños que era tratar de llegar al Escenario Mayor de Cosquín", recordó el artista, pero no fue hasta los 23 años cuando ganó el Premio Revelación en la calle de Cosquín y le dio un pasaje directo hacia aquel escenario tan anhelado los años 2017, 2018 y 2019.

Luego de su experiencia en el Festival de Cosquín, lanzó su carrera profesional y desde el 2017 vive de la música. Yoel ha tenido la posibilidad de recorrer gran parte de Argentina, y hace poco tiempo lanzó un nuevo álbum al que llamó "Mamá Patria" ydel que grabó en videoclip la canción "Mi lugar", su corte difusión.

En los comentarios que surgieron en redes sociales y en el canal de Youtube, "un 80% es de gente describe que se ha emocionado hasta las lágrimas, y eso quizás se relaciona con el amor que le sentimos a nuestro lugar", valoró el cantante folklórico.

"En lo particular siento que debía haber hecho esta canción en algún momento de mi vida, pero una vez alguien me dijo que uno no puede hablar de lo que no conoce, así fue que el año pasado me di cuenta que había estado en cada comuna, en cada paraje, en cada pueblo y ciudad de mi provincia cantando, y conociendo. El último punto que me faltaba conocer era Península Valdés, el año pasado lo pude hacer y sentí que cerré un ciclo. Ahí fue cuando dije 'ahora ya puedo escribir una canción'", relató el artista.

Así fue como comenzó a escribir la canción "Mi lugar", en donde se aprecia un recuento histórico, geográfico y cultural, con presencia de la flora y fauna de la provincia, que en un arduo trabajo pudieron resumir en cinco minutos de video y música.

Se trata de un ritmo llamado loncomeo, oriundo de la provincia Chubut. Este ritmo fue recopilado por Don Abelardo Epuyén y desarrollado en su totalidad por Lito Gutiérrez, un emblemático compositor de Comodoro Rivadavia y un pilar fundamental del folklore patagónico en la actualidad.

"Yo lo que quise hacer es continuar con ese legado, sentía que este podía ser un aporte educativo también, porque hay muchísimas personas que viven en Chubut y conocen muchísimo lo que dice la canción y de lo que ven, pero hay otras que no. A través de este material pueden conocer muchísimo más a fondo el lugar al cual pertenecen", anheló Yoel.

EL RODAJE DE "MI LUGAR"

El tiempo de rodaje, recopilación de video y edición fue de aproximadamente seis meses, y un año y medio más de producción musical de la canción. El resultado final llevó casi dos años.

Yoel Hernández contó con el apoyo de muchos realizadores audiovisuales de la provincia de Chubut, y llegaron a recopilar más de 700 videos. "Sin ese material, hubiese llevado muchísimo más tiempo viajar a cada uno de los lugares para hacer las imágenes", indicó el músico.

SOBRE EL ÁLBUM MAMÁ PATRIA

La canción "Mi lugar" se transformó en el corte difusión de dicho material. El concepto del álbum es todo lo que a Yoel le representa su mamá y su Patria. "Para mí es lo mismo, porque el significado de Patria es 'el lugar al que uno pertenece, del cual uno se siente parte'", puntualizó.

"Siempre que me preguntaron sobre cuándo le iba a escribir una canción a mi madre, les decía que en realidad se merecía un disco entero. A raíz de esa filosofía que tengo de muy niño y de que hace muchísimo tiempo le quería componer una canción, fue que nació esta canción 'Mamá Patria' y en base a esa composición ideamos todo el concepto del disco. Que tiene mucho de Chubut, de la Patagonia, de Argentina, y también de mi familia, mis amigos, mis afectos cercanos, mi hijito que nació hace poco, es mi señora", manifestó Hernández.

Se encuentran próximos a sacar otro videoclip, y luego se sumarán otros dos. A partir del mes de marzo, programarán una visita para la presentación del álbum que los llevará por toda la provincia y distintos puntos de la Patagonia. Las fechas estarán publicadas por las redes sociales de Yoel Hernández.

Colaboradores de "Mi lugar":

Grabación: Amo a mi Patria Estudios (El Maitén Chubut), Lanfranka Estudios (Córdoba Capital), 440 Estudios (Córdoba Capital)

Producción Musical: Yoel Hernández, Matías Lanfranco

Arreglos: Matías Lanfranco

Voz principal, guitarra base y coros: Yoel Hernández.

Coros: Yoel Hernández y Sergio Herrera.

Piano, teclados, acordeón y programación: Matías Lanfranco

Bajo: Luis Nuñez

Bateria, bateria eléctrica, percusión y accesorios: Sergio Suárez

Guitarras electroacústicas y eléctricas: Mariano Micossi

Punteos guitarras criollas: Segio Herrera y Pablo Muñoz

Animación: Felipe Hernández.

Coproducción en videos, drone e imágenes: Gustavo Calfin, Leny Ibañez, Wal Mac, Fran Otteo, Óscar Vilches Mendoza, Victor Pistusia Morales, Tomasonico,Gustavo Idmusa. Imágenes de Lisandro Crespo - Fotoplomer Producciones Fotoplomer Producciones, Turismo Comodoro, Turismo Puerto Madryn, Turismo Esquel y Turismo Gaiman.