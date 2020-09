BUENOS AIRES (ADNSUR) - Wanda contó que se encarga sola del cuidado de sus cinco hijos, Valentino , Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, los varones que tuvo con Maxi López y las niñas que dio a luz en pareja con Mauro Icardi.

La empresaria reconoció haber contratado ayuda en cuestiones de seguridad familiar y limpieza del hogar, pero jamás empleó niñeras.

Wanda contestó las dudas de sus seguidores en las redes sociales y no tuvo problema en reconocer los sacrificios que implica la crianza de los cinco chicos.

"Hazme una pregunta", pidió Nara en el clásico formato de historias de Instagram hasta que un usuario de Instagram le preguntó sobre el tema en cuestión.

"¿Tenés empleada o alguien que te ayude en tu casa? ¿O cómo hacés?", quiso saber el seguidor de la representante de Mauro Icardi.

Wanda le explicó que tanto en París como en Milán "tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa".

"Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora", expresó Nara.

Wanda justificó su decisión aclarando que "lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine".

"Ya ni me acuerdo de cómo era eso de ir al cine, por ejemplo", finalizó Wanda.