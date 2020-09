BUENOS AIRES (ADNSUR) - Romina Malaspina chocó este viernes su camioneta marca Jeep contra un colectivo de la línea 166 en Libertador y Dorrego, en Palermo. Si bien en un primer momento la modelo y conductora televisiva negó el hecho, finalmente lo confirmó y reconoció: "Me quedé dormida".

"Me quedé dormida. Con el tema del noticiero me acuesto tarde y me levanté muy temprano… y me quedé dormida", aclaró Malaspina a Sandra Borghi a través de un audio que reprodujeron en Nosotros a la mañana.

Romina Malaspina hizo un mea culpa tras chocar con su camioneta: “Me quedé dormida”

"Al principio lo negué por mi familia, sabía que mi mamá se preocupa mucho y me venía pidiendo que tenga cuidado, como que venía advirtiendo algo y finalmente me pasó", dijo Romina.

"Me pasé de rosca con el tema de dormir poco y acá estamos con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada, no estoy herida. Ya está todo solucionado con el tema del seguro y a esperar que arreglen el auto", argumentó Romina Malaspina.

"Relevamos un choque en Libertador y Dorrego y resulta ser que se trató de Romina Malaspina, la conductora televisiva. Chocó con su vehículo contra un colectivo de la línea 166. Un choque particular: el costado delantero derecho de su camioneta contra la parte trasera izquierda del colectivo, una cubierta que pasó a la historia, completamente destruida. Es como que se enganchó al colectivo, que la arrastró", describió Alejandro Ramos en Arriba argentinos.

Estas bien Romina, le consultó Jimena Grandinetti

"En principio, sí. No ha sido grave, afortunadamente, y es lo más importante. El impacto fue fuerte, pero no está herida", finalizó Ramos, al tiempo que mostraban una imagen de Malaspina hablando por teléfono luego del choque.