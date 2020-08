BUENOS AIRES (ADNSUR) - Ángel De Brito entrevistó al cantante tropical y quiso saber si se iba a sumar al reality de canto que conduce junto a Laurita Fernández.

De Brito no dio vueltas y cerró la entrevistas queriendo saber "por sí o por no, en algunos días van a haber incorporaciones al Cantando. ¿Te ves como participante?".

"Ya me llamaron", contestó contundente el músico tropical.

El conductor se sorprendió con la respuesta terminante y le respondió "bárbaro. ¿Cuándo entrás?".

"Cuando arreglemos", dijo el músico acercándose a la cámara con cara de pícaro.

Ángel le respondió directamente si "estás muy caro. Convocado al Cantando 2020".

"Me convocaron hace dos días y quedamos en hablar. Hay mucha gente que lo castiga a Marcelo por el lugar en el que está en la política y yo sé diferenciar esas cosas", indicó el cantante.

El Dipy explicó que "puedo estar o no de acuerdo en un montón de pensamientos, pero gracias a él que me hizo entrar en el Bailando 2017 a mí me conoce Doña Rosa, Don Pepe, todo el mundo".

El Dipy reconoció que lo llamaron para sumarse a Cantando 2020: "Me convocaron hace dos días"

"Siempre voy a estar agradecido, por más que digan lo que quieran de él o piensen lo que fuera", reflexionó el músico.

De Brito lo despidió asegurando "bueno, Dipy, te espero en la pista. Te voy a presentar un par de gente que está dando vueltas para entrar a la pista".

"Hay que arreglar primero, Ángel", insistió Dipy acercándose una vez más a la cámara con cara de picarón.

De Brito se la devolvió aclarando que "ese ya no es mi tema. Hablalo con tu amigo Marcelo".