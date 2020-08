BUENOS AIRES (ADNSUR) - El Dipy, considerado como la cábala del París Saint-Germain en la Champions League, recibió una camiseta oficial del conjunto francés, a días de la definición ante Bayern Múnich en el estadio Da Luz (del Benfica), en Lisboa, a puertas cerradas.

"Gracias a toda la gente del PSG que ya me mandó la camiseta. Este domingo estamos con ustedes. Vamos Leo (Paredes), vamos Kiki (Mbappé), vamos Ney, vamos Fideo (Ángel Di María). Este domingo estamos todos con ustedes. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan. We are París, vamos", señaló el cantante argentino de cumbia en un posteo que fue reflejado por la propia institución.

Paris Saint-Germain on Twitter

Las canciones del argentino musicalizan los viajes y festejos de los jugadores, que hace un día, bajaron del micro bailando y cantando sus canciones tras el triunfo contra Leipzig.