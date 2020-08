BUENOS AIRES (ADNSUR) - En las últimas horas se dio una impensada pelea en las redes sociales entre el actor Pablo Echarri y el cantante de cumbia David Adrián Martínez, popularmente conocido por su nombre artístico como El Dipy. Las direfencias comenzaron cuando el músico compartió en su cuenta de Twitter el video de un joven utilizando el lenguaje inclusivo. “¿En serio «les pibis»? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?”, escribió en la red social en la que tiene 200 mil seguidores, y consideró: “Díganme «viejo», «quedaste en el tiempo», todo lo que quieran. Pero no me lo banco. No, así no” sentenció el cantante.

El video alcanzó casi un millón de reproducciones y, entre las respuestas y gente que compartió su comentario, tuvo más de 20 mil interacciones en la red social. Algunos opinaron a favor de sus palabras y otros en contra. Uno de los más se destacó fue Pablo Echarri, quien manifestó su descontento por el mensaje del cantante y se lo hizo saber públicamente.

el Dipy on Twitter

Después de algunos minutos, El Dipy vio la respuesta y, luego de buscar el material con el que le contestaría a Echarri, señaló: “Me preparé toda la vida para hacer esto. Abro hilo”. Allí, compartió una serie de fotos y videos antiguos de Alberto Fernández haciendo declaraciones sobre su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también destacó que el actor tuiteó desde un teléfono de una marca norteamericana.

Pablo Echarri y El Dipy se cruzaron en las redes

Por su parte, compartió una nota en que asegura que “Pablo Echarri pidió donaciones para los actores, pero falló en el intento”. Además, en dicho artículo califican al actor como “ultra K”. “Cierro hilo”, escribió El Dipy y en su último tuit compartió el emoticón que se utiliza desde que comenzó a regir en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus y que hace referencia a que los ciudadanos se queden en sus casas.

Lejos de buscar seguir la polémica, Pablo Echarri optó por no responderle más al músico con el fin de dar por concluida la "pelea", al menos a través de las redes sociales.