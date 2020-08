BUENOS AIRES (ADNSUR) - El conflicto entre ellos explotó hace unos días en las redes sociales. El Dipy salió en su Twitter a criticar a Lucas Grimson, integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, por utilizar la expresión "les pibis" en una conferencia de prensa. "¿En serio "Les pibis"? ¿En serio nos vamos a bancar esto?", tuiteó el cantante de cumbia. Pablo Echarri le respondió y lo increpó: "Cerrá el o., Dipy y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva".

Anoche El Dipy también habló de su vida sufrida: "Yo viví en un barrio, yo sé lo que tener hambre, que me vaya a contar este lo que es tener hambre a mí". El cantante le contó a la conductora su infancia: "Yo sí pase hambre y mi viejos se esforzaron para darme lo mejor, me cuidaron, me dieron los valores que tengo, me enseñaron que para tener algo, tenés que trabajar, y para tener algo, tenés que estudiar y para ser alguien tenés que esforzarte".

El Dipy: "A nosotros nos sigue gente humilde"

El cantante de cumbia arrancó en el programa criticando a fondo la política: "Están todos entongados con todos". Y agregó: "La gente está cansada, la gente tiene hambre, en el país toman tierras, de cada 10 chicos, 6 son pobres". Canosa lo elogió: "Yo lo miro, estoy en mi casa, yo Viviana, una mina que no la conoce nadie, a la que nadie le hace una campaña sucia, una mina normal en la casa cocinando para la familia, y digo yo lo voto a este pibe porque el sentido común supera cualquier ideología".