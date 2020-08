BUENOS AIRES (ADNSUR) – Sin dudas es uno de los personajes de la semana. Y “El Dipy” no defraudó este sábado en su presencia en “La noche de Mirtha Legrand” con la conducción de Juana Viale.

En los últimos días, sus análisis sobre la realidad política, sus cruces con Pablo Echarri y la popularidad de uno de sus temas que llegó a los vestuarios del equipo Paris Saint Germain, hicieron que el cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", ocupase los titulares de muchos medios.

Invitado a La Noche de Mirtha, el músico volvió a compartir en la noche del sábado su punto de vista, y le pidió a la clase política que se ocupe de la gente.

"¿Y vos a quién le creés más?", le consultó Juana Viale, haciendo referencia a los distintos partidos políticos de Argentina, mientras debatían sobre la reforma judicial. "A nadie, no le creo a nadie", le contestó él. "La realidad es que estamos discutiendo esto y nadie se está preocupando por la gente. Todos están intentando salvarse".

"Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy se están peleando por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar, y ahí te das cuenta que no les importamos, porque realmente no les importamos", agregó mientras el resto de los invitados lo miraban atentamente. "Nadie está hablando de la gente. Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero lo repito: el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces vos llegás a tu casa, tenés esa platita y te relajás porque sobrevivís. ¿Cómo puede ser que solo busquemos sobrevivir en uno de los países naturalmente más ricos del mundo?", se preguntó.

El cantante dejó momentáneamente de lado su humor para ponerse serio. "Se están discutiendo cosas y nosotros estamos esperando que empiecen a discutir por nosotros", disparó filoso. "Juntos por el Cambio se pelea y dice que Cristina es una delincuente, que Lázaro esto... Del otro lado que Macri es un delincuente, que los Panamá Papers... y en el medio estamos sentados nosotros, esperando que se dejen de tirar piedras entre ellos y nos solucionen un poco las cosas".

El músico también criticó a los medios que toman partido. "El otro día durante la marcha, un canal de noticias decía que era la mejor marcha de la historia, la tercera a nivel mundial de protestas. En el otro te decían 'los anti cuarentena' y que si conocías a alguien violando la cuarentena llamaras a un número que te daban. Y vos ahí te das cuenta como viene la mano", analizó.

"Cada vez que tenemos que poner la boleta en el sobre para votar, aparece el pensamiento de ir por el que robe menos", expresó el Dipy. "Y cuando pasan las cosas malas le hechas la culpa al político, pero la culpa es nuestra ¿cómo vamos a votar al que pensamos que va a robar menos? No hay nadie que vos digas, 'esa persona realmente me representa'".

Por último, antes de cambiar de tema, volvió a reforzar su idea de que no le cree a ninguno. "Todos los políticos son lo mismo. Desde el gobierno de Alfonsín hasta el día de hoy, los escuchás a todos decir que les dejaron un país en llamas. Es de manual... entonces pasa el mandato, no solucionaron nada, ellos están cada vez más ricos y nosotros seguimos igual".