Dos panelistas mostraron en vivo el saldo de sus cuentas bancarias y se develó cuánto se gana en la televisión

En el mundo de la televisión no es un secreto que muchas veces los sueldos de quienes trabajan ahí no son demasiado importantes, más allá del de las grandes figuras de los principales canales.

Sin embargo, la gente suele creer que por el solo hecho de estar en la pantalla, los que trabajan como panelistas o movileros cobran muy buen dinero por su trabajo.

Pero el glamour del medio no suele ser proporcional al pago, ya que, además de no contar con estabilidad laboral porque dependen del éxito o los fracasos de los programas, muchas veces el dinero que reciben no es lo que parece y se nutren de canjes o participación en eventos como "presencias".

Esto quisieron demostrar en “Mañanísima”, de Ciudad Magazine Pampito y Estefi Berardi, quienes están en el medio y ganaron un lugar hace años.

Con Milei y Fátima Flores, Mirtha Legrand volvió a la televisión y le dijo al economista que le daría "miedo" que fuera presidente

En medio de la charla al aire, decidieron mostrar cuánto dinero tenían en sus cuentas bancarias después de haber pagado los gastos fijos del mes.

Ayer, el periodista compartió una anécdota sobre sus finanzas personales: "Ayer estuve haciendo cuentas, pagando la tarjeta, me quedé sin un peso".

La panelista, asintiendo, agregó: "Yo también. Lo caro que está todo, ni me digas. Tengo la cuenta en cero".

El vecino que hace más de 40 años edita una pequeña revista que recupera historias de Comodoro y Latinoamérica

"Esto es todo lo que tengo en mi cuenta, $2400", dijo el panelista mientras exhibía su celular frente a las cámaras.

Por su parte, Berardi también hizo lo mismo y comentó: "¿Querés ver la mía? Miren la mía, dice $0,00. Deprimente, ¿no?".

"Tengo cinco laburos y es imposible pensar en acceder a algo si cada vez nuestros sueldos valen menos”, dijo Pampito.