Se filtró una foto de Dani La Chepi junto a su "novio" y desató el escándalo: "El marido de una amiga.."

Hace apenas unas semanas, Dani La Chepi confirmó que apostó al amor y se encontraba en pareja nuevamente. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron fotos que desataron la polémica.

Fiel a su estilo, la humorista decidió grabar un video donde actuó estar hablando con la prensa para poner las cosas claras.

“A ver, él es mi abogado y acá estoy recontra caliente porque él es mi abogado y el marido de Susi, mi mejor amiga, y hoy se me armó un quilombo a la mañana”, expresó y de forma irónica agregó: “Hablen con Ángel de Brito que es el único que sabe todos los datos reales de mi vida”.

Por último, mostró una captura del chat con su amiga, quien a puro humor le advirtió: “Dejá a mi novio en paz”. “Por dios, no te enojes. Llevamos muchos años de amistad. 12 años no los tiremos por la borda”, le respondió la Chepi en la misma sintonía.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“¿Cómo me voy a comer al marido o novio de una amiga? Lo hemos hecho en algún momento, pero uno aprende con la edad”, concluyó divertida.

A pesar de no querer dar detalles de su relación con su nuevo novio, La Chepi quedó expuesta en las redes. Sin embargo, hasta ahora, la influencer no dijo nada al respecto para confirmar si ese hombre es o no su novio Julián.

Previamente, la actriz reconoció por qué no quería mostrar a su pareja. “Cómo están sinvergüenzas con los mensajes. ‘Mostrá a Julián’, ‘Tirá el Intagram de Julián’... No va a pasar, por lo menos por el momento. Pero después de la relación anterior... el que se quemó con leche... a la fuerza aprende”, explicó la influencer sobre la decisión que tomó sobre su vida sentimental.