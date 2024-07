Dolor y frustración: Emma Vich reveló que no recibió la casa que prometió como premio Gran Hermano

La última edición de Gran Hermano (Telefe) generó gran expectativa entre los fanáticos del reality, no solo por el desarrollo del juego, sino también por los premios que se habían anunciado para los finalistas. Sin embargo, la realidad terminó siendo diferente a lo que se había informado inicialmente.

Fue Emma Vich, subcampéon del programa, quien dio a conocer los detalles. En una entrevista con el programa Se Picó (República Zeta), el estilista reveló que tanto él como Nico Grosman, el tercer finalista, no recibieron las casas que se habían prometido al inicio del certamen.

EMMA VICH REVELÓ QUE PASÓ CON LA CASA QUE PROMETIÓ GRAN HERMANO

"Nosotros, al final del programa, no ganamos una casa. La casa la obtuvo Bauti, el ganador de Gran Hermano; yo soy el subcampeón", explicó Vich en conversación con las periodistas Laura Ubfal y Florencia Cabrera.

Ubfal planteó la interrogante sobre la entrega de las casas a los dos finalistas. "¿No dijeron que las casas se les darían a los dos?", preguntó. Florencia Cabrera siguió indagando: "¿No te ofrecían ni dinero ni una casa?".

Visiblemente molesto por la situación, Emmanuel fue claro en su respuesta. "No, no, no, Flor, no. Es dinero para mí, dinero para Nico, y casa y dinero para Bauti", concluyó.

Cabe recordar que fue Santiago Del Moro quien prometió que los últimos tres finalistas del certamen tendrían una casa cada uno y, sin embargo, cuando le tocó repasar los premios, faltaban dos viviendas.