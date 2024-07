Luego de su polémica salida de Gran Hermano y tras romper su contrato con Telefe, Juliana Scaglione se las ingenió para llamar la atención de todos sus seguidores.

En los últimos días, “Furia” decidió seguir el ejemplo de su hermana Coy Scaglione y se sometió a un procedimiento estético con el mismo médico que la atendió hace unos meses.

"Él me va a ayudar porque yo respiro mal. Lo que va a realizar en mi nariz es para que yo empiece a respirar mejor y deje de tener sinusitis crónica", explicó la mediática a través de un video en la red junto al médico que le hizo la intervención.

A su vez, el cirujano hizo un posteo en su cuenta de Instagram y escribió: "Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento, salud, nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro".

Telefe se cansó de Furia de Gran Hermano y rescindió su contrato por un polémico motivo

También compartió un video donde habló del retoque que le realizó a Furia: "Llegó el día, la tenemos acá. Viene a hacerse unos retoques para respirar mejor y, además, para quedar con una nariz más estética. Vamos a levantar la punta y a suavizar el dorso de la nariz".

Furia expresó su entusiasmo por el próximo cambio: “Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita”.

La decisión de Furia generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes están ansiosos por ver los resultados de su transformación. La combinación de razones estéticas y de salud fue bien recibida por muchos, destacando la importancia de sentirse bien tanto por dentro como por fuera.