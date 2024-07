Emmanuel Vich obtuvo el segundo puesto en Gran Hermano tras un histórico mano a mano con Bautista Mascia y comenzó a disfrutar su regreso a la cotidianidad.

En una emotiva entrevista con Vero Lozano, el estilista contó su dura historia de vida y las difíciles situaciones que tuvo que atravesar a lo largo de toda su vida.

"No veía a mi mamá desde hace unos cuatro años por problemas familiares, diferencias y la dificultad de aceptar ciertas cosas. Aprendí mucho dentro de la casa; uno no nace sabiendo ser padre, pero está en cada uno poder perdonar", relató Emma en Cortá por Lozano.

EMMANUEL VICH, DE VIVIR EN LA CALLE A SER SUB CAMPEÓN DE GRAN HERMANO

La experiencia en la casa de Gran Hermano le hizo valorar aún más los momentos familiares y por eso agregó: “La casa al estar tanto tiempo en aislamiento te hace valorar mucho los momentos familiares. Viví en la calle cuando era adolescente por no tener recursos, siempre fui muy llamativo y sufrí mucha discriminación”.

“Valoro mucho las cosas, soy un chico muy trabajador, dormí en la calle, pero tenía amigas que me iba a dormir a sus casas, ahí la conocí a Noe”, recordó Emma.

Emma compartió su recorrido profesional y agregó que “empecé a trabajar vendiendo autos pero no me pagan las comisiones, así que me fui”. Luego conoció a Nicolás por Facebook, se mudaron a Buenos Aires y trabajó en una peluquería como asistente, pero no le fue bien.

Posteriormente y tras dejar la gran ciudad, la pareja desembarcó en Comodoro Rivadavia, donde Emmanuel Vich logró cumplir su gran sueño.

EL SUEÑO DE EMMANUEL VICH QUE CUMPLIÓ EN COMODORO

“Me mudo a Comodoro Rivadavia, pongo mi peluquería, me empieza a ir mejor y pude hacer mi casa, a laborarla. Trabaja de lunes a lunes, trabajé muchísimo”, aseguró.

Finalmente, Emma habló sobre su relación con Nico, su marido, y sus planes futuros. "Nico es lo más, es el amor de mi vida. Yo mismo también soy el amor de mi vida. Ahora voy a hacer música, ya me llamaron de varios lugares y me voy a quedar a vivir acá. Ayer vi a Nico, nos fueron liberando de a poco", concluyó con entusiasmo el semifinalista de Gran Hermano.