Del sueño a la decepción: Zoe Bogach denunció que no le dieron el auto que ganó en Gran Hermano hace 2 meses

A más de dos meses de haber ganado el auto en juego en Gran Hermano, Zoe Bogach aún no recibió el auto 0km que ganó. Este hecho se suma a una serie de controversias que han salpicado al popular reality show en las últimas semanas.

El 8 de mayo, Bogach se coronó campeona de un desafío que le otorgaba inmunidad y el codiciado premio del automóvil. Sin embargo, 70 días después de su victoria y a más de un mes de su eliminación del programa, la joven de Recoleta sigue sin noticias sobre la entrega de su premio.

En una reciente entrevista en el programa "Se picó", Zoe confirmó que aún no ha recibido el auto ni tiene información sobre cuándo se hará efectiva la entrega. "No, no me dieron el auto", declaró entre risas nerviosas, añadiendo que "hay como un atraso, todo...".

Esta situación se suma a otras quejas recientes de ex participantes. El Chino expresó sentirse engañado con la casa que ganó, mientras que Juliana “Furia” Scaglione llegó a calificar todo el programa de "fraude".

Gastón Trezeguet, productor del reality, intentó defender a Telefe argumentando que los procesos de entrega de autos suelen llevar tiempo. Sin embargo, cuando se le preguntó a Zoe si había firmado algún papel relacionado con el premio, su respuesta fue un rotundo "¡Nada!".

La demora en la entrega del premio y la aparente falta de comunicación por parte de la producción del programa han generado especulaciones entre los fans y ex participantes. Flor Cabrera, otra ex concursante, llegó a comentar que "en Telefe están todos de vacaciones, literal".