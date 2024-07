Tras la ola de discusiones y situaciones que generaron polémica durante la estadía de Furia mientras estaba dentro de la casa de Gran Hermano, la ex participante no tendría intenciones de seguir trabajando junto a Telefe.

En los últimos días, se confirmó que tanto la ex hermanita como la producción decidieron romper contrato. Según confirmó Laura Ubfal, el acuerdo del cese del contrato se dio de común acuerdo entre Furia y Telefe. Sin embargo, la periodista y ex panelista del programa no dio detalles de lo que habría llevado a ambos lados a tomar esta decisión.

Cabe destacar que, desde su salida del reality, la entrenadora recibió varias propuestas de trabajo. Entre ellas se encuentra la que le habría hecho llegar Flavio Mendoza. Aunque, teniendo contrato con Telefe, estaba imposibilitada de realizarla debido a que el canal de las tres pelotas le pide exclusividad por, al menos, un año.

CUÁNTO LE COBRA FURIA A SUS FANS POR UNA FOTO

La información se encuentra en su perfil de Instagram, donde a través de un link los fanáticos furiosos pueden acceder a la compra de un saludo grabado, sumado a una foto: "Si solicitás un video o una foto, enviando el comprobante de pago a [email protected] envia el pedido al mismo con el nombre de la persona y un correo para enviar el contenido solicitado", señala la descripción.

En tanto, más abajo figura el costo de ser saludado por Juliana: "Foto + video saludo de Furia, $5000". Por supuesto, esto generó revuelo y todo tipo de comentarios en redes sociales donde, en su mayoría, no cayó bien la medida adoptada por la exjugadora del reality.