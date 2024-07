Del sueño a la pesadilla: la escandalosa denuncia de Martín Ku por la casa que ganó en Gran Hermano

Martín Ku fue uno de los grandes protagonistas de Gran Hermano y fue uno de los ganadores de las casas que puso en juego el reality. Sin embargo, sufrió una decepción.

El “Chino”, oriundo de la localidad rionegrina de Viedma, rompió el silencio y contó la verdad sobre el premio que le dio la producción.

MARTÍN KU CONTÓ LA VERDAD SOBRE LA CASA QUE GANÓ EN GRAN HERMANO

El joven tuvo la suerte de consagrarse como el ganador del desafío más importante dentro del reality en una de las pruebas de liderazgo, y por esta razón, se ganó una propiedad. A pesar de que estaba muy entusiasmado por recibirla, en las últimas horas lanzó una grave denuncia.

Si bien era sabido que le iban a dar una casa prefabricada, se imaginó que iba a estar en perfectas condiciones como para mudarse inmediatamente. Sin embargo, no fue así, y durante su paso por el streaming de Martín Cirio, "La Faraona", dio detalles sobre el fiasco que se llevó.

"El Chino" aseguró que "está complicadísimo" conseguir el dinero para comprarse un terreno para montar la casa, ya que eso no está incluido dentro del premio. Además, agregó: "No es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas... Eso es también una plata extra". "¿Es solo la estructura?", indagó el streamer, indignado. "Claro, son solo las paredes. ¡Es un montón de plata!", respondió el exparticipante.

"¡Con razón regalaban tanto! Yo cuando vi que regalaron tres casas dije 'debe ser una prefabricada'", opinó Cirio. Como si eso fuese poco, la estructura no incluye pisos y las paredes no tienen pintura. Además, se requiere una gran inversión, por lo que aún no se sabe cuándo la casa de Martín estará habitable para mudarse allí con su pareja, Marisol.

Afortunadamente, la empresa les da la posibilidad de vender el premio, y precisamente eso es lo que había hecho Nacho Castañares tras quedar en segundo puesto el año anterior.