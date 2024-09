El regreso de Oasis a los escenarios sin dudas fue una de las noticias más inesperadas en el mundo de la música. Es que todos conocían que los hermanos, Liam y Noel Gallagher, se encontraban distanciados desde hace más de 15 años, por lo que muchos veían como algo imposible un posible reencuentro.

Los hermanos volverán a reencontrarse el próximo año en un escenario. Se trata de un tour de 10 noches en el estadio Wembley, en el Reino Unido, y ya es furor la venta de entradas para disfrutar de un espectáculo que será único.

Sin embargo, esta noticia también trajo del recuerdo la disputa por la que se distanciaron en su momento.

¿Qué fue lo que pasó?

El hecho puntual tiene fecha, fue el 28 de agosto de 2009 en París, en el festival Rock en Seine. Según trascendió, minutos antes de subir al escenario, una discusión entre los hermanos se convirtió en una pelea a los golpes que terminó con Noel abandonando la banda para siempre.

“No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final”, confesó Noel en una entrevista con la revista Q en 2010.

“Simplemente no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”, recordó también en ese momento, es que la tensa relación entre ellos tuvo con ese hecho un quiebre final.

Fue así que la banda, que había alcanzado la cima del éxito con álbumes históricos como (What’s the Story) Morning Glory? y Definitely Maybe, se disolvía dejando un gran vacío en ese género, pese a que ambos siguieron con sus proyectos solistas.

