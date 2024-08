Un sueño hecho realidad se vivió el miércoles por la noche en el Gran Rex, al revivir por medio de la producción de Olga, el canal de Streaming de Migue Granados y los hermanos Cella, la presentación de grandes artistas que repasaron su trayectoria por las distintas ficciones de Cris Morena.

Durante el show, se subieron al escenario los actores y cantantes e interpretaron los clásicos al grito de un público visiblemente emocionado. Sin embargo, se vivió un tenso cruce al aire entre Eugenia “La China” Suárez y la productora, al recordar una anécdota que involucró a la actriz con su compañero en los Teen Angels, Nicolás Riera.

Fue en el medio de un panel especial dedicado a Casi Ángeles. En ese momento, Lali Espósito y Peter Lanzani repasaron anécdotas de su relación fuera de cámaras, lo que llevó a la conductora del evento, Nati Jota, a preguntarle a la China sobre sus amores dentro de la serie.

Suárez, sin mediar consecuencias, reveló que Nicolás, su exnovio en la ficción y en la vida real, estaba presente en el evento. “Sí, con Nico Riera, que está acá, estaba por ahí…”, comentó, ocasionando la rápida respuesta de Cris Morena. “¡Ay China! ¡China! ¡No podemos spoilear cosas!”, exclamó la productora, algo molesta, mientras Riera hacía su aparición para unirse al panel.

La conversación se mantuvo entre los protagonistas, quienes recordaron con cariño los momentos vividos durante las grabaciones de Casi Ángeles, incluyendo giras y shows. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. Y fue entonces cuando Cris decidió revivir un episodio del pasado, uno que Suárez claramente prefería olvidar.

“Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, comentó la creadora, lo que ocasionó un malestar en Suárez. La actriz intentó minimizar la situación y respondió: “No, bueno, es que era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos”.

En un momento, con un tono irónico, la cantante exclamó: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. En un intento por aliviar la tensión, Gimena Accardi se unió a la broma. “Cero grito, Cris. No, no grita nada”, dijo, mientras Peter y Rocío Igarzábal compartían algunas anécdotas sobre los momentos en que Morena levantaba la voz por las fallas durante las funciones de teatro.

Con información de Infobae, y redacción de un periodista de ADNSUR