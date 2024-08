Emmanuel Vich reapareció en los medios de comunicación tras el subcampeonato obtenido en Gran Hermano y este viernes desató un terrible escándalo en televisión.

El estilista que vivió y trabajó en Comodoro Rivadavia había asistido al programa Empezar el día, Ciudad Magazine, y se retiró del estudio en medio de su entrevista con Yuyito González, la novia del presidente Javier Milei.

Al igual que Juliana “Furia” Scaglione, Emma Vich se sintió ofendida por una incómoda pregunta que le hicieron sobre la relación su marido.

“¿Tienen ganas de casarse?”, le preguntó Facundo Ventura al exhermanito. A lo que, desconcertado, Vich respondió: “Ya estamos casados, ¿cómo te dijo que no estamos casados?”. “Esto fue cuando surgieron todos los rumores, cuando él estaba dentro de la casa. Yo le pregunté si ustedes tienen una pareja abierta o están casados, y me dijo ‘no, casados no estamos’”, explicó el periodista el origen de su inquietud.

"Ya que están acá, lo aclaran acá, fuera de cámara no", intervino Yuyito al verlo un tanto incómodo a Emma. Y el marido del ex GH le dijo al panelista: "Nunca me preguntaste eso", y luego Emma se levantó del sillón y retiró rápidamente de cámara.

“No abandones. Ah, se fue”, expresó Amalia “Yuyito” González mientras se tomaba la cabeza. "¿Qué pasó chicos? No entendí nada, me pueden explicar", se había acercado a preguntar la presentadora, pero fue inutil, porque tanto Emma como Nico se quitaron los micrófonos y se fueron del lugar.

