La fama y los reflectores pueden ser una carga pesada para algunos exparticipantes de reality shows, quienes a veces se ven envueltos en situaciones de violencia que empañan su imagen pública.

Tal es el caso del reciente incidente protagonizado por Walter "Alfa" Santiago, quien agredió físicamente al ex Gran Hermano Hernán "Negro Onty" Castillo durante la transmisión del programa streaming "Se Picó".

Según el relato del cordobés, todo comenzó cuando se encontraban realizando el pase entre los programas "Los Bro" y "Se Picó". Mientras él guardaba unos muñecos en una bolsa, Alfa se le acercó y sin mediar palabra, le propinó una fuerte cachetada que le hizo caer los lentes. Acto seguido, el panelista lo empujó y lo insultó con frases racistas y despectivas.

"Mientras hacíamos el pase, yo estaba guardando unos muñecos dentro de una bolsa, viene Alfa, se me para a la par y me dice 'sos un negro de mierd*' y me mete una cachetada. Se me caen los lentes al piso, me agacho a levantarlos y me empuja. Y me dice 'sos un negro de mierd*, un cordobesito chot*, sos un sorete', y me agarran del brazo las autoridades del canal y me sacan afuera".

"Escúchame amigo, ¿qué hacés haciendo ese tipo de bardo en el laburo? Dentro del laburo amigo, eso no se hace. Te lo tengo que explicar yo que tengo 30 años y vos tenés 80, en el trabajo eso no se hace. Eso es abuso porque yo soy un pendejo y vos sos un viejo, eso yo no te lo puedo hacer a vos porque sos un hombre grande. Yo te tengo que dar clases de cómo portarte en el trabajo, me parece que estás medio errado ahí", reclamó Onty visiblemente afectado por la situación.

Este no es el primer episodio violento protagonizado por Alfa en un contexto laboral. En una ocasión anterior, durante su paso por la casa de Gran Hermano, el exparticipante también había agredido físicamente a otro compañero, Manzana, generando una ola de críticas en las redes sociales.