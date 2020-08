BUENOS AIRES (ADNSUR) - En una nueva edición del Cantando 2020 Gladys "La bomba tucumana" y su hijo, Tyago Griffo pisaron el escenario, pero no les fue muy bien. La dupla de concursantes llegó al estudio y saludó a los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, y como es habitual la cantante no escapó a las polémicas.

A Gladys le preguntaron si le gustaría formar parte del jurado, y ella le respondió a Ángel: "Algún día me gustaría, como me gustaría ser panelista de tu programa también". Pero De Brito, con mucha velocidad le dijo: "Sos muy cara, y yo te lo ofrecí, no te hagas la tonta".

Más adelante, tuvo palabras de elogios para los especialistas: "Nacha sos lo más, te amo, y no me importa el puntaje que me pongas. Karina es divina. Mi amigo Pepe Cibrián, i love you. Y Moria, vos poneme el puntaje que quieras, te amo profundamente". La que tomó la palabra y apoyó a Gladys fue justamente "la one", que le comentó: "Te veo pasta de jurado, y muy certera. Es buen ojo para criticar". Después de eso, madre e hijo comenzaron a interpretar "La bomba", de Ricky Martin, pero la devolución fue lapidaria.

Cuando tocó el turno de Nacha Guevara opinó que a Tyago algunas notitas "se le dispararon", y agregó: "Tenés buen swing, eso te ayuda muchísimo, pero de los dos hubo cositas raras. Ahora somos más exigentes, ajusten más, ustedes se comunican bien porque son familia, hagan arreglos de otra manera. No me gustó mucho" (6). Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en que no vio cómodos a los participantes: "Me pareció que estuvo correcto, es un tema fácil de cantar, por eso no me terminó de gustar, puede que sea por la canción. Hicieron el tema correcto" (6). Tyago se defendió y dijo que el estribillo con el "boom boom" quedaba un poco desinflado sin un coro.

Gladys “La bomba tucumana” y el "Bombito" cantaron y bailaron al ritmo de Ricky Martin

Al hacer la devolución Pepe Cibrián muy divertido aseguró que hablaron tanto que se olvidó del número en sí, pero destacó: "Me pareció genial el vestuario, Bomba sos maravillosa, ella me encanta haga lo que haga. Y Tyago me encantó también lo que hiciste, fue muy interesante" (voto secreto). Por último, Moria Casán expresó que le encantaba el look, pero "al principio no entraron en la melodía. Estaban como tan lejanos, no equilibraron en ningún momento. Igual a mí me encanta la onda de ustedes. Querida Gladys, me gustó hasta ahí" (6). Con ese puntaje, Gladys y Tyago quedan entre los tres totales más bajos.