Esta semana y en medio de las polémicas en relación a los videos entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato, trascendió que habría una famosa actriz involucrada con el expresidente.

En este sentido, el exmandatario habría mantenido otros encuentros íntimos en el despacho presidencial con otras mujeres, a quienes también grabó con el teléfono que luego llegó a las manos de Francisco Fernández Yañez.

Por consecuencia, en el programa del martes de LAM aseguraron que Alberto Fernández habría estado con Victoria Onetto, quien actualmente ocupa el cargo de Subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Las periodistas Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, junto con Ángel de Brito, informaron que Onetto “está desaparecida” tanto de su puesto de trabajo como de las redes sociales, donde es muy activa, ya que “ella sabe que es ella la del video” que circula entre periodistas, pero que no fue publicado como ocurrió con los de Tamara Pettinato.

"Hubo sexo oral": Quién es la famosa que estaría involucrada en un video "hot" con Alberto Fernández

“El video existe y lo vio un montón de gente. No sé por qué no se publicó”, lanzó De Brito. “La persona que tiene los videos hasta ahora mostró todo lo que se puede mostrar y no se quiso meter en temas de índole sexual porque hay muchos videos (...) No quiso mostrar a ninguna mujer desnuda”, respondió Latorre.

Además, comentó que Fabiola Yáñez habría demostrado con fotos, videos y chats que “mujeres habrían conseguido cargos o cosas después de tener relaciones con Fernández”.

