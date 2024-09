Esta semana y a través de sus redes sociales, la empresaria Mar Tarrés mostró la impactante transformación que tuvo en su vida: bajó 44 kilos.

La modelo de talles reales sorprendió a todos con su imponente cambio y aprovechó sus redes sociales para impulsar su método para adelgazar, ofreciendo un curso de descenso de peso que generó polémica entre los usuarios que la criticaron de “lucrar” con un delicado tema de salud.

A pesar de los fuertes comentarios, Mar Tarrés lanzó: “Sumate a esta movida porque te va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Este taller tiene a los mejores profesionales en obesidad para ayudarte”

“No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan. Van a conocer un equipo hermoso que cambia vidas”, resaltó acerca de sus talleres para bajar de peso que oscilan entre 12 y 15 mil pesos.

Sin embargo, esto no fue todo. “Quiero darle la posibilidad a la gente que no tenga para comer sano ni pagarse sus estudios médicos de que puedan vender talleres a su gente y que se queden con la mitad de la plata”, señaló en unos videos que publicó el periodista Agus Rey en su perfil de X (ex Twitter).

“Los talleres hoy están en 15 mil pesos, entonces se quedarían con 7.500 cada uno. Si vendés 10 talleres, serían 75 mil pesos a la semana. Vendiste 20 talleres y son 150 mil pesos”, resaltó Már Tarrés sobre un sistema de reventa sería muy similar a las estafas piramidales y los telares de la abundancia.

"Y esto lo hago porque realmente necesito que la gente gorda y pobre se deje de quejar", lanzó sin ningún tipo de filtros.

“Cómo lucra con su peso es increíble”, “Es todo lo que está mal este mensaje”, “Constelar, curro de moda, mi otra yo”, “De todo hacés un negocio, vivís del público”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo, quien reveló que regalaría 400 cupos a quienes no pudieran pagarlos.

Con información de Diario Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR