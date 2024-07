Este fin de semana se llevará a cabo la tan esperada boda entre la cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala.

Sin embargo, una importante figura familiar no estará presente: Gabriela Sabatini, tía de la novia.

POR QUÉ GABRIELA SABATINI NO IRÁ AL CASAMIENTO DE ORIANA Y DYBALA

Según informaron en el programa "LAM" (El Trece), la ausencia de Gabriela Sabatini en la celebración ha generado una serie de rumores en torno a la relación de la tenista con el resto de la familia Sabatini. "Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro", aseguró la panelista Yanina Latorre.

La situación parece ser incómoda para Oriana, quien mantiene una cercana relación con su tía Gaby. "Oriana, pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía. La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gaby, están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra", explicó Latorre.

Según trascendió, el conflicto se habría intensificado luego de la muerte de la madre de Gabriela y Ova Sabatini, los padres de Oriana. "El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo", detalló la panelista.

Además, Latorre mencionó que los amigos de Gaby Sabatini no quieren al matrimonio de Cathy y Ova, padres de Oriana. “Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy/Ova. La boda la organiza Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”.

Y por último, concluyó: “¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.