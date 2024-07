Se filtró el insólito monto que cobra Furia de Gran Hermano por mandar saludos y generó polémica

Juliana Scaglione fue una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 2023/24 y su polémica salida sigue llamando la atención.

Este jueves, “Furia” quedó nuevamente en el centro de la tormenta a raíz del insólito monto que cobra por los saludos personalizados.

La exjugadora publicó un enlace en su cuenta de Instagram para que los fanáticos le pidan el contenido que quieren y dio que hablar.

CUÁNTO COBRA FURIA DE GRAN HERMANO POR MANDAR UN SALUDO

“Si solicitás un video o una foto enviando el comprobante de pago a [email protected], enviá el pedido al mismo con el nombre de la persona y un correo para enviar el contenido solicitado”, describe la página de Furia.

Debajo, se detalla el valor y el contenido que prepara la actriz doble de riesgo: “Foto + video saludo de Furia $5000″. Por supuesto se viralizó en las redes sociales la tarifa que cobra la entrenadora por mandar saludos y los usuarios se indignaron.

“Ay no, qué vergüenza”, “Pero el codicioso era El Chino”, “Ella sigue robándole plata a los furiosos para no laburar”, “La que decía que cuando salía de la casa no iba a saber cómo agradecerle a su fandom tanto apoyo… ahora ya sabe: cobrándoles el saludo”, “La caída de Furia va a ser épica. Todos los ex GH que lograron mantenerse en los medios fue porque tenían capacidad de adaptarse, pero ella vive en una nube de soberbia”, “Virginia en una obra de teatro, Cata se va a GH Chile y ella pidiendo plata. Karma”, “Ni siquiera Messi hace esas cosas y esta aparecida sí, se cree estrella de Hollywood” y “¿No era que nunca iba a pedirle plata a sus fans?”, fueron algunos de los comentarios de los detractores de Furia.