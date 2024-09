Alfredo Casero explotó de furia, ubicó al Chino Leunis y abandonó un móvil en vivo. El actor no se guardó nada y cruzó al conocido periodista por una sorpresiva situación en plena entrevista.

Casero estaba en una entrevista junto a una notera de Pocos Correctos. De esta forma, luego se sumaron desde el canal los conductores Chino Leunis y “Pollo” Álvarez. En medio de la entrevista en el marco de una obra de teatro vinculada con el famoso programa Cha Cha Chá.

Leunis realizó una pregunta que no cayó para nada bien en el actor, quien explotó de furia y se lo hizo saber. “¿Tuvieron que modificar algunas cuestiones? Porque siento que envejeció muy bien el humor de esta obra a diferencia por ahí de otros humores, que cuando el tiempo fue pasando fueron quedando demodé”, consultó el periodista y conductor.

El fulminante posteo de Fernanda Vives tras la muerte de La Tota Santillán: "No era un ser de..."

Sin embargo, Casero no le gustó nada la pregunta y lo ubicó. “Pará, pará, pará, guardá los fierros que ya te banqué lo que dijiste de los tipos que te hacían reír, no te mando a cagar porque está ella (la notera)”, señaló.

“Y yo te voy a explicar, Cha Cha Cha no fue una cosa que envejeció, no hubo una mier… que fuera mejor que Cha Cha Cha, no hubo gente que la hiciera, hicieron lo imposible los p.… canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha y tampoco terminaron habiendo otros programas de humor, de la misma época, que te pido que los veas”, agregó.

Los Piojos confirmaron su regreso y este martes comienza la venta de entradas para sus shows en La Plata

“Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás, nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos de t….. y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos”, añadió el actor.

En tanto, dijo que sigue vigente porque “estuvo pensado un montón de tiempo antes por un montón de artistas, no de locos que fumaban faso y salían”. Luego abandonó el móvil en plena entrevista.

Si bien lo intentaron convencer, volvió para agregar un comentario. “No tiene la menor idea de lo que yo hice, no tiene la menor idea de nada (al Chino Leunis). No quiero seguir, porque me decís viejo, que envejecí, todo lo demás, hacelo vos, hacé algo nuevo, viejos son los trapos. Terminemos esto porque va a ser peor”, indicó.

La devastadora crítica de un famoso peluquero sobre el peinado de Susana Giménez: "Tenía el pelo como.."

Por su parte, Leunis quedó impactado por la situación. “Yo pretendía hacerle un elogio. Sinceramente pensé que era una broma”, concluyó.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR