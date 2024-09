A los 70 años, Antonio Ríos sorprendió a todos al revelar una drástica decisión que tomó a pedido de sus 22 hijos.

El reconocido cantante de la cumbia tropical argentina, brindó una entrevista con Radio Rivadavia y confesó que se sometió a una vasectomía.

En primera instancia, el artista indicó que “hasta los 35 años, solo tenía dos hijos con Marta, mi primera esposa. Hasta los 40, cuatro. Después del éxito, vino el descontrol y todos los demás”.

Posteriormente, recordó una situación que vivió con su esposa, donde ella le indicó que "nunca iba a ser famoso y yo le retrucaba: ‘cuando sea famoso, te dejo la casa y me voy. Y así fue. Le dejé todo y me fui. Después llegó el descontrol y hasta llegué a tener cuatro casas a la vez. Van cinco contando a mi bailarina”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

A pesar de generar polémica en los medios por la cantidad de hijos que comenzaron a aparecer en su vida, Antonio Ríos aseguró que "todas igual hablan muy bien de mí. Jamás las descuidé, ni a ellas, ni a mis hijos. Les dejé casas, y a mis hijos, además de una casa a cada uno, estudios, una profesión o un oficio”.

En cuanto a la vasectomía, Ríos surgió "un día, cuando puse en el grupo de WhatsApp que había aparecido otro hijo para que lo reconociera, mis hijos me dijeron: ¡Basta papá! ¡Hacete una vasectomía, por favor! Y así fue. Les hice caso y me la hice. Ya no hay riesgo de tener más hijos“.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Con información de Diario Popular, editada y redactada por un periodista de ADNSUR