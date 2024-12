"Te merecés una...": la venenosa frase de la China Suárez dirigida a Wanda Nara

La rivalidad entre Wanda Nara y La China Suárez sigue dando de qué hablar luego de que las dos figuras del espectáculo se hayan encontrado en un boliche porteño donde habrían mantenido un cruce.

Recientemente, la actriz le dio un ‘me gusta’ a un polémico comentario al que todos apuntan a que estaría dirigido hacia la conductora de Bake Off edición Famosos. La encargada de viralizar el posteo fue la cuenta de Instagram “Gossipeame" que se encarga de sacar a la luz todo tipo de chimentos.

“Sonrío porque sé que un día el karma te dará la patada voladora en la boca que te merecés”, dice la imagen publicada por la usuaria Pedritaparker a la que la China le dio un like con cierta indirecta hacia Wanda.

Varios días atrás, la periodista Paula Varela se había referido a uno de los primeros cruces entre ambas en un restaurante de Costanera Norte: “no te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Podés hacer lo que quieras. Puta. Buscona. Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo”.

La realidad es que los rumores de una gran rivalidad entre ambas figuras del espectáculo comenzó a crecer cada vez más, sobre todo cuando aparecieron versiones de que la actriz estaría conociéndose con Mauro Icardi, ex marido de la conductora con la que atraviesa una importante crisis en medio del divorcio.

