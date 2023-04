¿Su gran sueño?: Alberto Fernández desea que Robert de Niro lo interprete en una película de su vida

El pasado lunes, Alberto Fernández brindó una entrevista donde le consultaron si le gustaría que un actor lo interpretara en el caso de que su vida fuera llevada al cine. Ante esto, el presidente en broma que elegiría a Robert De Niro.

El mandatario fue entrevistado por Mex Urtizberea en el programa "El Mañana" de Nacional Rock, y al ser consultado sobre la posibilidad de rodar un biopic propia se inclinó por el protagonista de Taxi Driver, entre otros premiados films.

“¿De los que admiro? Robert de Niro”, respondió el Presidente ante la risa de los presentes. “Y de acá, no lo sé”, respondió el Presidente cuando lo consultaron qué actor argentino.

Luego le preguntaron por su día a día y Fernández contó: “Ayer (domingo) Fabiola me decía ‘¿no podés parar un minuto?’ Porque me levanté y tuve el desayuno, después un almuerzo, me dijo de tirarnos a domir una siesta pero le dije ‘a las 5 viene gente”, pero así es la vida de un presidente”.

“Yo estoy todo el día pendiente. Mucha gente me pregunta por qué no cambio de número de celular. Yo tengo el mismo teléfono desde el año 94, cuando era superintendente de Seguros. Todo el mundo en la Argentina tiene mi teléfono y muchos me preguntan por qué no lo cambio, porque lo que más quiero es que el que me conoció y me necesita me pueda escribir”, contó el Presidente ante la admiración de Urtizberea.

Las respuestas de Fernández generaron duras críticas en redes sociales, donde muchos lamentaron que estuviera riéndose y hablando de manera jocosa mientras el dólar blue no paraba de subir hasta cerrar en $462.