Durante el fin de semana Cinthia Fernández fue protagonista de una historia, donde terminó tirándole gas pimienta a menores de edad que estaban en un cumpleaños de 15.

Tras eso, los abogados de los vecinos del barrio quienes recibieron varios insultos por parte de la modelo pidieron realizarle a esta una serie de psicológicas y psiquiátricas.

La información fue revelada durante el programa A la Tarde, donde previamente conversaban sobre las amenazas que la modelo habría lanzado a los invitados de la fiesta de su vecina. Según indicaron, ella habría gritado: “Si tengo un arma los mato”, frase la cual fue confirmada por la madre de la cumpleañera quien estaba dando una nota.

La mujer, llamada Leila, entre lagrimas explicó: “Fue así, yo no lo quise decir y no lo quise denunciar, pero yo no me olvido de esa frase... estaba con Cinthia cuando lo dijo”.

Por otro lado, la mediática, contó su calvario luego del ataque a su casa por parte de un grupo de adolescentes que fueron parte de una fiesta de 15 años en una casa vecina. De esta manera, en Nosotros a la mañana autorizó a mostrar más material del hecho: un audio de ella furiosa, insultando a los vecinos.

Es entonces que el mensaje de audio comenzaba: “La guardia se puede ir bien a la pu… madre que los re mil parió”. En esta misma línea, continuó en su furioso descargo en el chat de WhatsApp de los vecinos: “Hace diez minutos me pasó esto y no vino nadie. Son una vergüenza. Las pelotas que voy a pagar su sueldo, manga de inútiles. A la mierda váyanse”.

Fuente: La 100 Radios