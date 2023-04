Antonio Ríos salió al cruce y justificó por qué no usa preservativo: “No eran relaciones casuales”

Antonio Ríos contó hace unos días atrás que nunca usó preservativo para tener relaciones sexuales y este martes volvió defender su postura. El cantante tiene 20 hijos y está esperando un test de paternidad por la número 21.

El artista estuvo como invitado de A la tarde (América) este martes y, al ser consultado por si no temía contraer una enfermedad de transmisión sexual, se justificó: “Es que no fueron relaciones casuales. Yo salía con una chica que yo estaba seguro de que no era ninguna enferma, o por ahí se trataba con los médicos, y estaba bien, y estaba todo bien”.

El equipo del programa insistió y le repreguntó: “¿No pensabas entonces en que era necesario cuidarse?”. Ríos volvió ser brutalmente honesto sostuvo que "no pensaba" y reveló: “Por ahí quedaban embarazadas tres o cuatro juntas”.

Cinthia Fernández le exigió a Antonio Ríos que use preservativo y recibió una respuesta que la descolocó

Cuando pasó por el canal Trece, Cinthia Fernández también lo cruzó para reclamarle que use un método de protección sexual de barrera, que son los únicos que previenen ETS y el artista simplemente determinó: “Nunca me gustó cuidarme”.

Fernández intentó insistir con el tema, pero el cantante la cortó: "No me hace falta cuidarme ahora". Además, confesó infidelidades: "Sí, he convivido con cuatro mujeres y las cuatro quedaron embarazadas".