Cinthia Fernández le exigió a Antonio Ríos que use preservativo y recibió una respuesta que la descolocó

Antonio Ríos esta semana luego de que surgiera en escena otra supuesta hija no reconocida, que sería la descendiente número 21 del artista de música tropical

En este contexto, el cantante tuvo un picante ida y vuelva con Cinthia Fernández, quien le pidió que utilice preservativo, aunque la respuesta no fue la que esperaba y quedó en shock.

“Con todo el amor, te digo, por qué no te cuidás”, le preguntó la ex de Matías Defederico, y él no lo dudó: "Nunca me gustó cuidarme. Nunca me gustó”, le dijo durante su paso por "Nosotros a la mañana" (El Trece).

"Estoy temblando": Cinthia Fernández sufrió acoso sexual y escrachó a un hombre dentro de un supermercado

Sin embargo, como es lógico, esta contestación disgustó a la panelista, quien lo instruyó para prevenir enfermedades de transmisión sexual: “Hasta por las enfermedades hay que cuidarse”.

“No, no, no, sí sí sí”, respondió Antonio, que cuando le preguntaron si fue infiel, reveló: “Conviví con cuatro mujeres a la vez. Y las cuatro quedaron embarazadas. No sabían unas de las otras”. La respuesta sorprendió a todos en el estudio, mientras Ríos repetía que su testimonio “es verdad”.

El cantante popular, Antonio Ríos, conocido por los éxitos "El maestro" y "Nunca me faltes" tiene una vida personal bastante peculiar, ya que ha tenido 20 hijos y ahora ese número podría elevarse a 21 ya que una nueva hija se sumaría al clan, según reveló.