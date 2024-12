Este martes, la mediática separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un polémico episodio que generó sorpresa.

Según trascendió, el futbolista fue desalojado de la residencia que compartían en el exclusivo barrio de Santa Bárbara, en Nordelta, Tigre.

El tenso momento fue captado a través de una serie de videos que se dieron a conocer en las redes sociales, donde la panelista Yanina Latorre brindó detalles del procedimiento judicial que culminó con la salida forzada de Icardi del lujoso hogar.

EL ESCANDALOSO DESALOJO DE ICARDI EN NORDELTA

En este contexto, señaló que el operativo inició durante la medianoche, donde el jugador aguardó a la policía acompañado de sus abogadas mientras Wanda Nara declaraba en la fiscalía. Sin embargo, cerca de las 3:30 de la madrugada, tras retirarse sus representantes legales, el delantero fue sorprendido por un allanamiento policial.

La orden, que incluía el desalojo inmediato, derivó en un procedimiento que se extendió hasta las primeras horas del pasado sábado. "Wanda denunció que él tenía armas, pero no encontraron nada", remarcó Latorre.

Posteriormente, la periodista de LAM agregó que está “todo grabado. Y quiero ver si existieron las amenazas que denunciaron a Wanda”. “El juez me dijo que hasta que no resuelva, podía quedarme acá. No tengo notificación que demuestre lo contrario”, habría comentado Icardi.

“Dejo constancia por una nota que tenés prohibición de entrar al inmueble, tengo la obligación de dejar la nota que vos tenés prohibición de entrar al inmueble porque ella (por Wanda) es la titular”, le respondieron al jugador, quien debió irse del lugar.

Con información de América TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR