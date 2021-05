Hace un mes, Sofía Jujuy Jiménez había contado lo complicado que le resultó trabajar con Horacio Cabak cuando compartieron la conducción de Informados de Todo (América) durante el aciago verano del 2021. “Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No la pasé bien. Muchas veces me fui llorando a mi casa”, contó en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Esta semana, y con Cabak en la picota mediática, Jujuy profundizó sobre esa experiencia, que calificó como la más “complicada” de su vida laboral. “Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo. Esa etapa, ese momento que fue tener que hacer un reemplazo para conducir el programa, implicó un gran desafío para mí. Pero me costó un montón hacer sentir mi participación. Claramente éramos distintos”, definió. Sobre la relación que tenían, Sofía dijo creer “que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no. Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, contó la modelo en Hay que ver (El Nueve).

“¿Te sorprendiste, como le pasó a muchos, que decían: ‘Miralo, es Cabak, un tipo muy familiero, 27 años en pareja...’ o te la veías venir?”, le preguntó José María Listorti acerca de las infidelidades del panelista de Polémica en el Bar descubiertas por Verónica Soldato. Sofía no dudó: “Hoy estoy más grande, puedo ver y entender distintos tipos de personalidades y modos de manejarse. Creo que también tiene mucho que ver una cuestión generacional y con ver estas cosas machistas muy fuertes”, contestó.

Además, analizó y caracterizó a Cabak con dureza: “A él le sacás la ficha, que cumple con ciertas características que son evidentes. Él es eso que ven al aire: es un tipo difícil, soberbio... de esas personas que te saludan un día sí y un día no, raro. Y no fluíamos al aire. Creo que a todos en los trabajos nos sucede, en cada rubro hay una cuestión de quien tiene el poder”, dijo Jujuy.

“No me gusta hablar mal de las personas, cada uno es como es. Yo soy como me ven y siempre trato de generar buenos climas de laburo. Hoy lo vivo como una experiencia que quedó ahí”, agregó Jiménez, a la vez en que le pidió a la producción del programa que interviniera para revertir el mal clima reinante. “Cuando nos pidieron que continuemos un poco más, yo pedí que lo hablemos porque no la estaba pasando bien y no tenía ganas de pasarla mal. Hablamos entre todos de eso, pero él tiene otra mirada, otra manera de vivir, entonces fue difícil llegar a un acuerdo, a una charla. Creo que él no me bancaba”, remató.

Así y todo, Jiménez tendió un manto de piedad sobre Cabak: “No me divierte matar al que ya está tirado en el piso, no me gusta nunca desearle el mal a nadie, porque la verdad es que la debe estar pasando muy mal. Ya la pasó mal con el covid”. Y a la vez, se solidarizó con Soldato: “Debe ser muy difícil lo que está pasando, me pongo en su lugar y es horrible ver todo esto, enterarte, imaginarte, ver fantasmas. Pienso en sus hijos, pienso en la familia”, dijo Jujuy.

Fuente: TeleShow