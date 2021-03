BUENOS AIRES - Invitada a "Los Ángeles a la Mañana" para hablar de su participación en "La Academia" de ShowMatch Sofía "Jujuy" Jiménez terminó contando la mala relación que tenía con Horacio Cabak en Informados de Todo, el ex ciclo de América en el que ella hizo un reemplazo en la conducción.

"Creo que la palabra maltrato es muy grande y no cabe en este caso. Yo fui con mi experiencia, poco o mucha a hacer un reemplazo y bueno no fue todo muy lindo", comenzó contando. Entonces el panel le preguntó si se sintió ninguneada por el conductor en algún momento y ella afirmó: "Quizás él se sentía más cómodo con otra persona puede ser la palabra ninguneada. Igual no quiero decir cosas, no quiero meterme con alguien que tiene muchos años en el medio", dijo.

"Yo siempre le ponía la mejor, pero no volvería a trabajar con él, me fui llorando varias veces", dijo y de fondo mostraron un tape donde muestran a Cabak y a ella discutiendo por Pampita y el dándole la espalda y cortándola mientras hablaba". "No entiendo que necesidad de hacerme lo que me hizo, de darse vuelta en medio de una conversación", concluyó.

EL CRUCE CON CABAK

Sofía Jujuy"Jiménez mantuvo un fuerte cruce con Horacio Cabak que trajo consecuencias. La modelo enfrentó al conductor de Informados de todos, el ciclo que se emite en las mañanas de América, cuando hablaban de las críticas que recibió Pampita por no haberse aislado cuando llegó de México.

Jujuy Jiménez tuvo un entredicho con Horacio Cabak.

El conflicto empezó cuando Jujuy defendió a la top model y Cabak hizo referencia a las críticas que ella misma recibió por celebrar su cumpleaños con un grupo amplio de personas.

“Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, tiró el conductor y Jujuy respondió: “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”.

Lo cierto es que, después de esta charla, Horacio siguió: “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”.