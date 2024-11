¿Corre riesgo la vuelta de Los Piojos? Una amenaza podría atentar contra los recitales de la banda

Falta menos de un mes para el tan esperado regreso de Los Piojos, y no dejan de sumarse polémicas a la vuelta de la popular banda de rock nacional. Previo al anuncio público de los 7 shows en el Estadio Único de La Plata, se filtró una interna entre algunos de sus integrantes, y ahora, los conciertos corren peligro debido a un conflicto gremial del personal de seguridad.

Miguel Tobar, delegado de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y reconocido miembro de la barra de Estudiantes de La Plata, fue quien aseguró que “no se van a hacer los recitales” de Los Piojos. Además, increpó a otro gremio del mismo rubro.

Los shows que marcan la vuelta de la banda de rock a los escenarios luego de 15 años podrían cancelarse. A través de un video grabado por él mismo, el dirigente sindical explicó que el conflicto y paro de actividades se debe a una disputa salarial.

“Nosotros vamos a pelear para que nuestros compañeros cobren 36.000 pesos las 8 horas”, comentó. “Dicen tener paritarias, que no pueden tener porque no tienen personería, nosotros vamos a pelear y no se van a hacer los recitales”, dijo respecto a los esperados conciertos de Los Piojos.

Por otra parte, el delegado de USPRA apuntó contra el otro sindicato de personal de seguridad y señaló que no cuenta con personería “para eventos en estadios deportivos”. Además, Tobar denunció que esta situación que atraviesan los trabajadores del rubro es “complicidad, corrupción y negreada” de la productora encargada de los shows.

La producción del evento garantizó que los trabajadores de SUTCAPRA serían responsables de la seguridad en las múltiples fechas de la vuelta de Los Piojos, y se aseguró que “SUTCAPRA es el único sindicato con personería gremial en el ámbito del Control de Admisión y Permanencia”. Por lo que, a raíz de estos conciertos, entraron en conflicto los dos gremios del personal de seguridad.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS SHOWS DE LOS PIOJOS EN LA PLATA?

Hasta el momento, ningún representante de la productora ni la banda se ha mencionado al respecto. Los primeros shows están programados para los días 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Luego, Los Piojos regresarán los días 18, 21 y 22 de diciembre para las últimas fechas del año. Aunque en el 2025 habrá otras funciones pactadas para los días 25 y 26 de enero.

Con información de Vía País, redactado y editado por un periodista de ADNSUR