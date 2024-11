En medio de contundentes rumores de infidelidad, este jueves por la tarde se conoció una fuerte versión que apunta al final de la relación entre Duki y Emilia Mernes.

El periodista Juan Etchegoyen anunció los escandalosos detalles de la presunta ruptura tras el escrache de una joven llamada “Lula” y manifestó que "desde el círculo íntimo de la cantante, ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi información, es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás".

En este contexto, el periodista manifestó que "Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales. Y digo mujeres porque lo que pasó con esta chica Lula trascendió, pero habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas. Esto fue la frutilla del postre. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de ‘no me cuidas’".

LA DISCUSIÓN ENTRE DUKI Y EMILIA MERNES TRAS LAS CAPTURAS DE CHAT

En continuidad a las presuntas capturas de chat que se viralizaron en los últimos días, los artistas habrían tenido una "discusión muy acalorada que terminó con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre, pero me dicen que se aman mucho, que creían que esta historia perduraría para siempre, así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro".

"Yo estoy seguro de que esto que te cuento no lo van a hacer público porque a ninguno de los dos les conviene tampoco. Me hablan de que, de a poco, se irá notando todo a través de las redes sociales para que esto no sea escandaloso para nadie, pero la separación está concretada", cerró Etchegoyen, quien lanzó la bomba y desató un fuerte revuelo entre los fanáticos en las redes sociales.

Con información de Radio Mitre, editada y redactada por un periodista de ADNSUR