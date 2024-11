El pasado martes, Alexis Mac Allister sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su escandalosa separación con Camila Mayan.

Sin embargo, este miércoles la influencer salió al cruce y en diálogo con A la Tarde, contó su versión de los hechos que ocurrieron tras el Mundial de Qatar.

CAMI MAYAN ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS DECLARACIONES DE MAC ALLISTER

“No hay absolutamente nada nuevo con Alexis, no hay ninguna historia, no hay ninguna relación. No voy a dar detalles privados de lo que sea el proceso legal. Va siguiendo su curso y yo entiendo que se va yendo de un lado para el otro, que hay un ida y vuelta. Se lo tendrías que preguntar a los abogados”, indicó Mayan, quien demandó al futbolista y exigió una compensación económica por los años de relación.

Posteriormente y sobre las palabras de su exnovio, Cami Mayán afirmó que "“no dijo mucho, nada, lo que ya sabemos. No sé si hay mucho para opinar ahí. Yo no salí a ventilar nada. Hubo cosas que me las guardé y las sigo guardando”.

Sin embargo y para sorpresa de todos, la joven no dudó y realizó una escandalosa denuncia sobre la mudanza que hizo tras separarse del ex Boca. “Yo dejé las cajas y me fui. Había cosas personales mías que no eran de valor económico, pero sí sentimental por el simple hecho de ser propias de uno, y es raro no poder disponer de eso. Tenía hasta apuntes de la facultad, regalos de mi familia, libros. Uno construye su vida en su lugar y como que de pronto todo le es arrebatado. Es feo”, indició.

“Yo ya conté cómo me enteré. No fue el 24 (de diciembre), fue en otro momento. Lo conté una vez en mi programa, por si lo quieren ir a ver y tampoco voy a ponerme demasiado en el detalle de lo íntimo de una pareja. Me parece que es puertas adentro”, cerró Camila Mayan sobre el final del noviazgo con el futbolista campeón del mundo.

Con información de América Tv y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR